Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

PforzheimPforzheim (ots)

Am Montagmorgen ist eine Fußgängerin in Pforzheim durch einen Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 51-jähriger gegen 06:10 Uhr mit seinem BMW auf der Dennigstraße und wollte nach links in die Wohnlichstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah er offenbar eine 63-jährige Fußgängerin, welche die Wohnlichstraße zu diesem Zeitpunkt überquerte und kollidierte mit dieser. Dabei wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden. Am BMW entstand kein Sachschaden.

