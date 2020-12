Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit vier Leichtverletzten

PforzheimPforzheim (ots)

Vier leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von rund 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreuzungsbereich am Freitagabend in Pforzheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin gegen 18:40 Uhr auf der Hohenzollernstraße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Heinrich-Wieland-Allee wollte sie in diese nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 24-jährigen Dodge-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beim Unfall wurden die Unfallverursacherin sowie der Dodge-Fahrer und dessen zwei Mitfahrer, 19 und 44 Jahre alt, leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell