POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unfall mit schwerverletzter Person

Eine 25-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4582 schwer verletzt. Gegen 07:00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Renault die Kreisstraße in Richtung Ortsmitte Niefern. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt die junge Frau, bei Rotlicht, zunächst an der mit Ampelschaltung geregelte Kreuzung Kreisstraße 4582/Bundesstraße 10 auf der mittleren Fahrspur an, fuhr dann plötzlich los und wurde hierbei durch einen von rechts kommenden Lkw erfasst und mehrere Meter nach links abgewiesen. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 49-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

