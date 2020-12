Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Unbekannter zerkratzt mehrere geparkte Fahrzeuge

In der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:20 Uhr, hat ein Unbekannter sieben geparkte Autos in der Waldstraße in Eisingen zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

