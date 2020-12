Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Würm - Drei Verletzte nach Wohnungsbrand

PforzheimPforzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Wäschetrockner am Montagnacht gegen 23.40 Uhr in einer Wohnung in der Dollbronner Straße in Brand. Durch das Feuer wurde die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, weshalb die Räumlichkeiten nicht mehr bewohnbar waren.

Eine 45-Jährige Frau wurde mit ihren 13 und 17 Jahre alten Kindern mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war das Polizeirevier Pforzheim-Süd mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

Weiterhin ist ein größerer Schaden entstanden, der abschließend noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

