Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Polizeibeamter wird von Betrunkenem gebissen

AlpirsbachAlpirsbach (ots)

Ein betrunkener 20-Jähriger hat bei einem Polizeieinsatz am späten Freitagabend einen Polizeibeamten gebissen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 22:15 Uhr zu einem Anwesen in Alpirsbach-Römlinsdorf gerufen worden. Dort hatte die Mutter des 20-Jährigen jenem seine Fahrzeugschlüssel abgenommen, weil sie offenbar verhindern wollte, dass er betrunken mit seinem Auto fährt. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort fanden sie den jungen Mann im Hof vor, wie er neben seinem Wagen stand. Nachdem die Mutter den Einsatzkräften die Fahrzeugschlüssel übergeben hatte, zeigte sich der 20-Jährige sehr aggressiv und leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge. Jene mussten den betrunkenen jungen Mann letztlich in Gewahrsam nehmen, da sie eine weitere Eskalation befürchteten. Der 20-Jährige war derart aggressiv, dass die Einsatzkräfte ihn zunächst auch überwältigen und ihm Handschließen anlegen mussten, um die Gewahrsamnahme zu ermöglichen. Während des folgenden Transports im Dienstfahrzeug beleidigte der Betrunkene die Beamten mit übelsten Ausdrücken. Außerdem biss er einen Polizisten schmerzhaft in den Finger. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von fast zweieinhalb Promille. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung.

