Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

PforzheimPforzheim (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich in Pforzheim gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Zerrennerstraße vom Waisenhausplatz in Richtung Goethestraße. Seiner Aussage zufolge, bog er an der Kreuzung bei grün nach links in die Goethestraße ab und kollidierte dort mit einem 51-jährigen Ford-Fahrer, welcher zeitgleich von entgegengesetzter Richtung nach rechts in die Goethestraße abbog und wartepflichtig gewesen sei.

Der 51-jährige Ford-Fahrer stellte den Sachverhalt jedoch anders dar. Seiner Meinung nach, sei er bereits vollständig von der Zerrennerstraße auf die Goethestraße in Richtung Turnplatz auf den rechten Fahrstreifen abgebogen gewesen. Der 20-Jährige sei zeitgleich mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung gefahren und habe den Fahrstreifen von links nach rechts gewechselt, wobei es zum Unfall kam.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

