POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitagmorgen soll es bei Pforzheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil einer Smart-Fahrerin gekommen sein, zu welcher die Polizei noch Zeugen sucht.

Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem grau-roten Smart gegen 06:45 Uhr auf der Wurmberger Straße von Wiernsheim in Richtung Pforzheim. Ihrer Aussage zufolge, wurde sie nach der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Süd von einem weißen KIA Ceed-Fahrer überholt. Beim Überholvorgang soll dieser längere Zeit neben der 55-Jährigen gefahren und erst kurz vor der nächsten Kreuzung auf gleicher Höhe nach rechts eingeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Smart-Fahrerin ihren Angaben nach eine Vollbremsung machen und in den Grünstreifen nach rechts ausweichen. Auf der darauffolgenden Strecke habe sie der KIA-Fahrer noch ein paar Mal ausgebremst und sei dann in den Kirschenpfad abgebogen.

Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

