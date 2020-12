POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Weitere Kontrollen anlässlich der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen

Polizeipräsidium Pforzheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden während der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 05 Uhr erneut Kontrollen durchgeführt.

Im genannten Zeitraum wurden rund 200 Personen und über 50 Fahrzeuge kontrolliert. In den meisten Fällen befanden sich Personen beim Pendeln zwischen Arbeitsplatz und Wohnung. 25 Personen verstießen gegen Verfügung der Stadt Pforzheim.

Es war bereits wie in der Nacht davor festzustellen, dass sich die Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger an die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen halten.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wurde mit Kräften des Polizeipräsidium Einsatz unterstützt und war mit rund 20 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Die Kontrollmaßnahmen werden in den kommenden Tagen fortgeführt. Darüber hinaus werden ab dieser Woche schwerpunktmäßige Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich zur Maskentragepflicht und Ansammlungen in der Öffentlichkeit, insbesondere im Bereich des ÖPNV sowie an Haltestelle durchgeführt.

