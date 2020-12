Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Geburtstagsgrillen löst Feuerwehr-/Polizeieinsatz in der Bertholdstraße aus

PforzheimPforzheim (ots)

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 16.20h meldete ein Anwohner der Integrierten Leitstelle Pforzheim offene Flammen in einem Wohnblock in der Nordstadt. Sofort rückte die Berufsfeuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann aus. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim entsandte drei Streifen des Polizeirevier Pforzheim-Nord und eine Besatzung des Kriminaldauerdienstes. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 45-jähriger für die Geburtstagsfeier seiner kleinen Tochter auf dem Balkon im 5. OG grillen wollte und ein paar Holzscheite zuviel aufgelegt hatte. Der Aufforderung durch die Polizei, das Feuer zu löschen, kam der Mann nach. Ein Schaden war nicht entstanden.

Rainer Hesse, Führungs- und Lagezentrum

