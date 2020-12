Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Nagold)Ebhausen-Wenden, L348 Oberhausgstett - Wart Zeugen gesucht: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

EbhausenEbhausen (ots)

Am Freitag gg. 18:38 Uhr befuhr der Lenker eines weißen Kastenwagens die L348 von Oberhausgstett in Richtung Wart und überholte dabei trotz durchgezogener Linie und einer nicht einsehbaren Linkskurve den vor ihm fahrenden LKW Kipper mit Tiefladeranhänger. Die entgegenkommende 55-jährige Lenkerin eines silberne Skoda Octavia musste nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und streifte dabei die Leitplanke. Alle drei Fahrzeuge befanden sich kurzfristig nebeneinander auf der Fahrbahn. Der anschließend flüchtige Kastenwagen beschädigte die Außenspiegel der beiden Fahreuge neben ihm und fuhr in Richtung Wart weiter. Der weiße Kastenwagen ist im unteren Bereich grau lackiert und müsste links und rechts Beschädigungen aufweisen. Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 3000EUR Am LKW beträgt der Schaden am Spiegel ca. 500EUR Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Nagold Tel.: 07452 93050

