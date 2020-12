Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Zeugen gesucht: Unbekannter bricht Fahrzeug auf und stiehlt Radio

UnterreichenbachUnterreichenbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:40 Uhr, hat ein Unbekannter in der Schulstraße in Unterreichenbach-Dennjächt das Beifahrerfenster eines Fahrzeugs eingeschlagen und ein Autoradio entwendet.

Es entstand ein Gesamtsachschaden im dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

