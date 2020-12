Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte beschädigen Schranken

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursacht haben Unbekannte am Donnerstagvormittag in Horb am Neckar durch die Beschädigung zweier Schranken.

Die Schranken begrenzen die Zufahrt zur Alten Nordstetter Steige von östlicher und westlicher Richtung. Eine befindet sich bei Nordstetten, die andere bei Horb am Neckar. In der Zeit von 08:15 Uhr bis 13:30 Uhr wurden beide Schranken auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt und sind nicht mehr funktionsfähig.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell