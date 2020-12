Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruchsversuch in Firma: Sachschaden aber kein Diebesgut

Offensichtlich massive Beschädigungen hinterließen Einbrecher in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch am Gebäude einer Firma in Brötzingen. Ins Innere der Firma konnten sie jedoch nicht gelangten, so dass nichts daraus entwendet wurde.

In der Zeit zwischen Dienstag, 01.12.2020, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 02.12.2020, 06:45 Uhr, wurde die in der Straße "Im Hinteren Zeil" ansässige Firma durch Unbekannte aufgesucht. Nach derzeitigen Ermittlungen kam ein Hebelwerkzeug zum Einsatz, mit welchem die Eingangstür und auch ein Fenster beschädigt wurde. In die Büroräumlichkeiten konnten die Einbrecher nicht weiter vordringen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

