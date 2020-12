Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 81-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Pkw und kracht in eine Gartenmauer

RemchingenRemchingen (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Mercedes in Remchingen-Singen nach einem Unfall gegen eine Gartenmauer und wurde dabei schwer verletzt.

Der 81-Jährige fuhr gegen 08:25 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kronenstraße in Richtung Neuwiesenstraße, als er nach derzeitigem Kenntnisstand ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug streifte. Infolgedessen verlor der 81-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und fuhr frontal gegen eine Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Teil der Gartenmauer auf die dahinterliegende Grundstückseinfahrt auf ein weiteres dort geparktes Fahrzeug geschoben. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen und an der Gartenmauer ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

