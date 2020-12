Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Unfall auf eisglatter Fahrbahn mit zwei Verletzten

EngelsbrandEngelsbrand (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der alten Verbindungsstraße zwischen Langenbrand und Grunbach.

Eine 41-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 08:50 Uhr auf der alten Verbindungsstraße von Langenbrand in Richtung Grunbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand bremste die 41-Jährige wegen Gegenverkehr stark ab und kam daraufhin auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Mercedes-Fahrer. Offenbar versuchte der 51-Jährige zwar noch auszuweichen, konnte die Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieben in der angrenzenden Wiese stehen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, die BMW-Fahrerin sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden.

