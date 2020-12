Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Pkw kommt ins Schleudern und kollidiert mit Gegenverkehr

WildbergWildberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 463 bei Wildberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Eine 24-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 463 von Emmingen in Richtung Wildberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ihr Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund von Schneematsch ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Opel-Fahrer. Die 24-Jährige wurde durch die Kollision schwer und der 23-Jährige leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Räumung der Fahrbahn durch Einsatzkräfte der Feuerwehr dauerte bis etwa 09:45 Uhr an.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 19.000 Euro.

Lukas Kruck, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell