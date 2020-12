Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab, eine Person schwer verletzt

Eine schwerverletzte Person sowie ein Schaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Vormittag, gegen 09:25 Uhr, auf der Kreisstraße 4756.

Dabei war eine 29-Jährige mit ihrem Renault von Loßburg in Richtung Wittendorf unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam sie wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Eisglätte in einer langen Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

