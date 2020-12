Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Glatteisunfall mit zwei Lkws: Bundesstraße 28 stundenlang gesperrt

Horb (ots)

Die Bundesstraße 28 musste heute Nacht bis in den Vormittag zwischen Rexingen und Horb nach einem Unfall mit zwei Lkws mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 01:10 Uhr mit seinem MAN-Truck mit Anhänger von Rexingen in Richtung Horb. Zwischen Kapellenhöfe und der Abzweigung Mülldeponie Rexingen kam er auf einer Gefällstrecke aufgrund von Eisglätte nach links auf die Gegenfahrbahn ab und blieb dort stehen. Danach kam ein ebenfalls in Fahrtrichtung Horb fahrender 49-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Daimler auf der eisglatten Fahrbahn auch ins Rutschen und kollidierte mit dem Anhänger des stehenden Lkws. Dabei kippte der Anhänger um und blockierte in der Folge die komplette Straße. Der 49-Jährige kam durch den Aufprall mit seinem Lkw nach rechts in den Graben ab, wo dieser ebenfalls umkippte. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt, die Höhe des Gesamtsachschadens kann im Moment noch nicht beziffert werden. Die umfangreichen Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen, bei denen ein Kran benötigt wurde, dauerten mehrere Stunden an. Um 10:45 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

