Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg-Langenbrand - Alkoholisiert im Straßenverkehr: Unfall mit geparktem Fahrzeug

SchömbergSchömberg (ots)

Eine 36-jährige Frau prallte mit Ihrem Renault am Montagabend in Langenbrand gegen einen geparkten Seat. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr die Frau gegen 19:00 Uhr die Hangstraße als sie auf ein dort geparktes Fahrzeug auffuhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

