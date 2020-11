Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Autofahrt mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein endet an Baum

AlpirsbachAlpirsbach (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 26-Jähriger, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol auf der Reutiner Steige von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 26-Jährige gegen Mitternacht die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs und brachte diese an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug an. Daraufhin befuhr er die Reutiner Steige von Reutin kommend in Richtung Alpirsbach, wo er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anschließend flüchtete der 26-Jährige zu Fuß, das Auto ließ er zurück. Nachdem das Fahrzeug an der Unfallstelle am Samstagmorgen entdeckt und der Polizei gemeldet wurde, ermittelten die eingesetzten Beamten den Fahrer und fuhren zu ihm nach Hause. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert war. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab am Morgen einen Wert von etwa 0,2 Promille. Der Fahrer musste daher eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Den 26-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441 536-0, in Verbindung zu setzen.

Lukas Kruck, Pressestelle

