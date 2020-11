Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte heben Kanaldeckel aus

Remchingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kronenstraße in Remchingen-Singen offenbar mehrere Kanaldeckel aus ihrer Fassung gehoben.

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrzeug über einen zum Teil herausgehobenen Kanaldeckel in der Kronenstraße, wodurch der Unterboden des Autos beschädigt wurde. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Im weiteren Verlauf des Sonntagmorgens konnten mehrere Kanaldeckel in verschiedenen Vorgärten in der Kronenstraße aufgefunden werden. Die Täter hatten sie offenbar dort hineingeworfen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

