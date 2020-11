Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern-Niebelsbach - Arbeitsgeräte aus Containern entwendet

KelternKeltern (ots)

Zwischen Freitag und Samstag entwendete ein Unbekannter von einem Grundstück in Niebelsbach unter anderem Sandstrahlpistolen und ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 500 Euro.

Bei dem in der Industriestraße gelegenen Grundstück war in der Zeit von Freitag, 27.11.2020,17:30 Uhr, bis Samstag, 28.11.2020, 10:00 Uhr, zunächst das Tor aufgebrochen worden. Einzelne Container, die auf dem Areal abgestellt waren, wurden aufgebrochen und durchsucht. Weiterhin schlug der Unbekannte ein Fenster an einem Container ein. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

