POL-Pforzheim: (FDS) Polizei beendet Party in leerstehendem Gebäude in Bad Rippoldsau

In den frühen Morgenstunden des Sonntags erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Party in einem leerstehenden Gebäude. Dort hatte sich eine Personengruppe unberechtigt Zugang verschafft um eine Party zu veranstalten. Die Personen hatten zur Stromversorgung ein Stromaggregat mit Verbrennungsmotor im Gebäude aufgestellt und betrieben, weshalb im weiteren Verlauf eine Person vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung wegen einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung in eine Klinik verbracht wurde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte in einem Raum des Gebäudes eine leicht erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration messen, die aber nicht als lebensbedrohlich einzustufen war. Ein Teil der Personen flüchtete vor den eintreffenden Polizeibeamten, weswegen das größere Gebäude und dessen Umfeld von den Einsatzkräften mit Unterstützung der Diensthundeführerstaffel Pforzheim abgesucht wurde. Ein Teil der flüchtigen Personen konnte letztlich noch vor Ort festgestellt werden, andere hatten sich bereits nach Hause begeben. Die 17 Teilnehmer der Party erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen geltende Corona-Vorschriften sowie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Eine Person führte noch Drogen bei sich und wird deswegen ebenfalls zur Anzeige gebracht. Da bei der Durchsuchung des Objekts darüber hinaus festgestellt wurde, dass eine Zimmertüre aufgebrochen und Gegenstände aus dem Zimmer entwendet wurden sind noch weitere Ermittlungen notwendig.

