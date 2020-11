Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Pforzheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 600.000 Euro ist die Bilanz eines Brandgeschehens in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 01:17 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in der Bekstraße auf dem Pforzheimer Sonnenberg gemeldet. Allen Bewohnern gelang es, sich selbstständig in Sicherheit zu bringen, es wurde niemand verletzt. Aufgrund baulicher Gegebenheiten gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig, das Wohnhaus ist aufgrund der Brand- und Löschwasserschäden derzeit nicht bewohnbar. Umliegende Wohnanwesen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache dauern an.

