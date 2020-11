Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Räumfahrzeug rutscht Hang hinunter: Fahrer schwer verletzt

OberreichenbachOberreichenbach (ots)

Am Freitagmorgen hat sich in Oberreichenbach-Würzbach gegen 5:15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Räumfahrzeug einen steilen Hang hinunterrutschte und sich überschlug. Der 67-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ausgangspunkt für den Unfall war, dass der 67-Jährige sein Räumfahrzeug im Panoramaweg im Bereich der dortigen Sackgasse wenden wollte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte es aufgrund von Gefrierglätte gewesen sein, dass das Fahrzeug in der Folge rund 20 Meter weit rückwärts den Hang hinunterrutschte und sich dabei überschlug. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der 67-Jährige außerhalb seines Fahrzeugs. Er musste durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst den Hang hinauf geborgen und dann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Räumfahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Bergung des Fahrzeugs ist schweres Gerät erforderlich. Da dieses zunächst herangeschafft und aufgebaut werden muss, dürfte es bis in die Mittagsstunden hinein dauern, bis mit der Bergung begonnen werden kann.

