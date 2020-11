Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

NagoldNagold (ots)

Frontal mit einem Pkw kollidierte am Donnerstag ein 23-jähriger Rollerfahrer, der sich beim Zusammenstoß so verletzte, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine 70-jährige beabsichtigte gegen 13.50 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz bei der Friedhofstraße nach links auf einen Parkplatz vor dem Friedhof einzubiegen. Dabei kam ihr der 23-jährige Kraftroller-Fahrer entgegen, den sie nach bisher vorliegenden Erkenntnissen übersehen haben dürfte. In der Folge erfasste sie den Rollerfahrer frontal, so dass er auf der Motorhaube und Windschutzscheibe aufprallte und folglich auf die Fahrbahn stürzte. Der 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

