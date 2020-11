POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

(PF) Pforzheim - 66-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes wurde am frühen Donnerstagmorgen ein 66-jähriger Mann in Pforzheim festgenommen, dem vorgeworfen wird, am vergangenen Donnerstag, 19.11.2020, in Richtung eines 37-Jährigen zumindest zwei Schüsse abgegeben zu haben, wobei dieser jedoch nicht verletzt wurde.

Der 37-Jährige war an besagtem Tag in der Blücherstraße mit Renovierungsarbeiten an der Außenwand einer Erdgeschosswohnung beschäftigt. Gegen 17.30 Uhr splitterte plötzlich neben ihm die Glasscheibe eines Fensters und kurz darauf das Glas der Terrassentür. Der Mann konnte keine verdächtigen Personen erkennen und ging zunächst von einem Jugendstreich aus. Bei einer späteren Nachsuche in der Wohnung konnte der Mann zwei Projektile auffinden, weshalb er sich am Folgetag zur Anzeigeerstattung entschloss.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnten anhand durchgeführter Zeugenbefragungen durch das Kriminalkommissariat Pforzheim Hinweise auf den dringend Tatverdächtigen erlangt werden. Mit einem im Vorfeld über die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - bei Amtsgericht Pforzheim beantragten Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss wurde am frühen Donnerstagmorgen das Wohnanwesen des dringend Tatverdächtigen aufgesucht. Bei der Durchsuchung seiner Räumlichkeiten konnten unter anderem Schusswaffen sichergestellt werden. Ob sich darunter auch die gesuchte Tatwaffe befindet, bedarf weiterer Untersuchungen. Der festgenommene Deutsche streitet die Tat ab. Er wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte.

