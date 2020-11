Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Pkw schleudert auf Parkplatz: Frau wird schwer verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen kam ein 56-Jähriger Pkw-Fahrer auf der Landstraße 404, von der Fahrbahn ab, wurde auf einen Parkplatz geschleudert und verletzte dort eine 26-jährige Frau schwer. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 56 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem VW, von Herzogsweiler kommend in Richtung Hallwangen unterwegs, als er vermutlich aufgrund Eisglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Gegen 04:40 Uhr geriet er auf Höhe des Parkplatzes "Glaswiesen" ins Schleudern, überfuhr einen Wiesenstreifen am Parkplatz und kollidierte mit dem dort abgestellten VW der 26 Jahre alten Frau. Diese befand sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem Fahrzeug und wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 56-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, am Fahrzeug der 26-Jährigen ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Landesstraße war nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren zeitweise auch die Feuerwehren Dornstetten und Aach vor Ort.

