Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 40-jähriger mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

PforzheimPforzheim (ots)

Am Mittwochabend endete die Fahrt eines VW-Fahrers in der Pforzheimer Innenstadt nach einer Verkehrskontrolle mit dem Abschleppen seines Fahrzeugs.

Als der 40-jährige Autofahrer durch die Beamten kontrolliert wurde, gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug nicht zugelassen ist. Die am VW angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Auto und waren bereits als gestohlen gemeldet. Weiterhin ergab ein mit dem 40-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest einen Wert von etwa 0,3 Promille. Während der Maßnahmen bemerkten die Polizeibeamten bei ihm zudem typische Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin an. Schließlich führte der VW-Fahrer auch noch eine geringe Menge Amphetamin sowie ein Messer mit sich. Der 40-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten das Messer und die Betäubungsmittel. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen gleich mehrerer Delikte. Um den nicht zugelassenen VW aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu beseitigen, wurde dieser letztlich abgeschleppt.

Lukas Kruck, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell