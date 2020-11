Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannter schlägt bei Fahrzeugen Scheiben ein und versucht, sie kurzzuschließen

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in Freudenstadt bei zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und im Anschluss versucht, diese kurzzuschließen.

Der Täter ging bei beiden Fahrzeugen nach der gleichen Art vor. Er schlug jeweils die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und gelangte so in die Fahrzeuge. Dann versuchte der Täter, die Fahrzeuge kurzzuschließen, was ihm in beiden Fällen missglückte.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441 536-3211, in Verbindung zu setzen.

