Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

PforzheimPforzheim (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag verursacht, in dem er einen Sonnenschirm im Außenbereich eines in der Westlichen gelegenen Gastronomiebetriebs anzündete.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211.

