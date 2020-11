Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

SchömbergSchömberg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 4378 bei Schömberg zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten.

Eine 23-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 05:40 Uhr die Kreisstraße 4378 von Waldrennach in Richtung Schömberg. Offenbar kam ihr Fahrzeug aufgrund von Glätte ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte die 23-Jährige seitlich mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Audi-Fahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die VW-Fahrerin durch die Kollision leicht verletzt. Ob auch der Audi-Fahrer verletzt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Sicherheitshalber wurden beide Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geräumt und war deshalb bis etwa 07:00 Uhr vollgesperrt. An den Unfallfahrzeugen, welche beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro.

Lukas Kruck, Pressestelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell