Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 28-Jähriger bedroht Polizeibeamte mit vermeintlicher Schusswaffe

PforzheimPforzheim (ots)

Mit einer vermeintlichen Schusswaffe hat ein 28-Jähriger am Dienstagmittag in Pforzheim Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Süd bedroht.

Die Beamten wurden gegen 12:45 Uhr zu einem Anwesen in der Humboldstraße gerufen, da der 28-Jährige schreien und im Garten mit Gegenständen umherwerfen würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen und den Garten nach dem 28-Jährigen überprüfen wollten, tauchte letzterer plötzlich vor ihnen auf und zielte mit einer Spielzeugpistole auf sie. Für die Beamten war die Spielzeugpistole in dieser Situation jedoch nicht sofort als solche erkennbar, weshalb sie damit rechnen mussten, dass der 28-Jährige mit einer echten Waffe auf sie zielt. Mit gezogenen Dienstwaffen gelang es den Polizisten jedoch, den Mann dazu zu bewegen, die vermeintliche Pistole fallen zu lassen. Als die Beamten ihm dann Handschließen anlegen wollten, wehrte der 28-Jährige sich allerdings mit vollem Körpereinsatz dagegen. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, ihn zu überwältigen und auf das Polizeirevier zu bringen. Dort wurde er von einem Arzt untersucht, infolge dessen die Beamten ihn an eine psychiatrische Einrichtung überstellten. Ein Polizist wurde während des Einsatzes leicht verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 28-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

