Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wir twittern: Einblicke in polizeiliche Arbeit

PforzheimPforzheim (ots)

Am Samstag, den 28.11.2020 ist es wieder soweit. Das Social-Media Team der Polizei Pforzheim gewährt in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr via Twitter Einblicke in die polizeiliche Arbeit und begleitet Teile der Einsätze live.

Unser Kanal auf Twitter ist unter @PolizeiPF erreichbar!

Wir freuen uns auf eine rege Kommunikation!

Dirk Wagner, Pressestelle

