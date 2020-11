Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Ihren Führerschein abgeben musste am Montagnachmittag eine 55-jährige Autofahrerin, die offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol auf der Kreisstraße 4700 in den Gegenverkehr geriet und dadurch einen Unfall verursachte.

Die 55-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 17:00 Uhr die Kreisstraße 4700 von Schopfloch in Richtung Glatten. In einer Rechtskurve kam sie nach derzeitigem Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem 72-jährigen Ssangyong-Fahrer. Durch die Kollision wurde der VW einige Meter die Böschung hinuntergeschleudert, wo er mit zwei Bäumen kollidierte und zum Stehen kam. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der VW-Fahrerin durch einen Alkoholvortest einen Wert von fast zwei Promille fest. Die 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielten die Polizeibeamten ein. An den Unfallfahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

