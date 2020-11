Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erneute Anrufe Falscher Polizeibeamter

Mit vorgetäuschten Sachverhalten haben in Pforzheim im Laufe des Montags erneut Betrüger über Telefonanrufe versucht, an die Ersparnisse ihrer angerufenen Opfer zu gelangen. Die bereits ausreichend sensibilisierten Betroffenen haben allesamt richtig gehandelt, so dass es letztlich in keinem der Fälle zu einem persönlichen Täterkontakt und damit auch zu keinem finanziellen Schaden kam.

Die bei der Polizei zur Anzeige gebrachten Anrufe fanden in der Zeit von 09:20 Uhr bis 15:50 Uhr größtenteils in den Stadtteilen Würm, Huchenfeld und Büchenbronn statt. In den 15 bekannten Fällen wurden meist ältere Bürger angerufen, denen verschiedene Sachverhalte zum Thema "Einbruch" mitgeteilt wurden.

Die Polizei weist aufgrund der aktuell vermehrt festgestellten Anrufe erneut darauf hin, dass man sich nicht auf ein Gespräch mit den Betrügern einlassen soll. Es wird dazu geraten, keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen am Telefon zu beantworten und das Gespräch sofort zu beenden. Kontaktieren Sie direkt im Anschluss eines solchen Telefonates über die Polizeinotrufnummer 110 Ihre richtige Polizei.

