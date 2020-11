Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter verletzen Mann nach Streit um nicht getragenen Mund-Nasen-Schutz schwer

PforzheimPforzheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Pforzheim offenbar von zwei 18-jährigen Tatverdächtigen durch Faustschläge schwer verletzt worden. Dem Angriff war eine verbale Auseinandersetzung um das Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorausgegangenen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kaufte der 36-Jährige mit seiner Ehefrau in einem Einkaufsmarkt in der Hohenzollernstraße ein. Während des Einkaufs hielt sich einer der beiden Tatverdächtigen nicht an den vorgeschriebenen Mindestabstand und trug außerdem keinen Mund-Nasen-Schutz. Als der 36-Jährige den Tatverdächtigen darauf hinwies, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge verließ das Ehepaar gegen 19:50 Uhr den Einkaufsmarkt. Die beiden tatverdächtigen 18-Jährigen folgten ihnen und schlugen dem 36-jährigen Ehemann gemeinsam mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Die durch Zeugen verständigten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der schwer verletzte 36-Jährige musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231/186-3211 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

