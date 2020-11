Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung

PforzheimPforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung eingebrochen und konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Im Zeitraum von Freitag, 20.11., 16:00 Uhr, bis Sonntag 22.11., 18:00 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiser-Friedrich-Straße.

Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung ein, verwüsteten diese und entwendeten Wertgegenstände, sowie Bargeld. Insgesamt entstand ein geschätzter Diebstahlschaden von über mehreren 10.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel.: 07231 / 186-3311, in Verbindung zu setzen.

