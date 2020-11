POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Besitzer von beschädigtem Fahrzeug gesucht

Polizeipräsidium Pforzheim

Nachdem eine VW-Fahrerin am Freitag, gegen 06:15 Uhr, in Pforzheim ein parkendes Fahrzeug beschädigt hat, sucht die Verkehrspolizeiinspektion nun nach dessen Besitzer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 18-Jährige mit ihrem VW auf der Tunnelstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Grünstraße abbiegen. Dabei streifte sie offenbar infolge von Unachtsamkeit ein im Einmündungsbereich parkendes Auto. Die VW-Fahrerin fuhr zunächst unverrichteter Dinge weiter, erschien dann jedoch gute zwei Stunden später bei der Verkehrspolizeiinspektion und meldete den Vorfall nachträglich. Obwohl die Beamten den Unfallort unverzüglich aufsuchten, konnte das betreffende Auto nicht mehr vorgefunden werden. Da am VW erhebliche Unfallbeschädigungen feststellbar waren, dürfte am geparkten Auto ebenfalls ein entsprechender Schaden entstanden sein. Beim gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein weißes, größeres Fahrzeug handeln.

Der betroffene Autobesitzer wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

