Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - 19-Jähriger muss nach Auseinandersetzung schwer verletzt ins Krankenhaus

KönigsbachKönigsbach (ots)

Mit schweren Kopfverletzungen musste am späten Freitagabend ein 19-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er von einer Gruppe Heranwachsender mit Faustschlägen und Tritten attackiert wurde.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befand sich der 19-Jährige kurz vor 23 Uhr mit fünf weiteren jungen Männern auf dem Weg zum Bildungszentrum Königsbach-Stein. Auf der dort befindlichen Brücke kam ihnen eine etwa 10-12-köpfige Personengruppe entgegen, welche die Passierenden mit Beleidigungen provozierten. Nachdem die kleinere Personengruppe darauf nicht einging, folgten ihnen die anderen Personen, wobei es zu einem Handgemenge zwischen dem späteren Geschädigten und einem weiteren 19 Jahre alten Mann gekommen sein soll. Nachdem sich diese zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte, flüchtete die kleinere Gruppe zu einem in der Nähe liegenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Nachdem dem 19-Jährigen erneut, vermutlich durch mehrere gemeinsam, massiv gegen den Kopf geschlagen und dieser gewürgt wurde, flüchteten die Beteiligten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten ein 18 und ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Während ein 20-Jähriger durch Faustschläge leicht verletzt wurde, wurde der geschädigte 19-Jährige durch einen Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den anderen beteiligten Personen dauern an. In unmittelbarer Nähe der Auseinandersetzung soll sich eine Gruppe junger Frauen aufgehalten haben. Diese oder andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

