Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Mit rund zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

PforzheimPforzheim (ots)

Einen stark angetrunkenen Mann zogen Polizeibeamte am Sonntagmorgen in Horb aus dem Verkehr. Er war am Steuer eines Opels in Horb unterweges gewesen.

Der Mann befand sich gegen 09:50 Uhr zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle in der "Bildechinger Steige", um im Anschluss mit seinem Fahrzeug die Fahrt fortzusetzten. Nach der Überprüfung des 55-jahre alten Mannes wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug bereits geraume Zeit nicht mehr zugelassen war. Den Fahrer erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Urkundenfälschung.

