Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

BaiersbronnBaiersbronn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 20.11., 20:15 Uhr, bis Samstag, 21.11., 04:35 Uhr, versucht in einen Einkaufsmarkt in Klosterreichenbach einzudringen.

Die Unbekannten versuchten sich ohne Erfolg gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Objekt in der Bahnhofstraße zu verschaffen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441 / 536-0, in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

