Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Simmersfeld (Calw)- Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

SimmersfeldSimmersfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 32-Jähriger VW-Fahrer die B294 von Calmbach kommend in Richtung Simmersfeld. Kurz nach Mitternacht kam er bei der Abzweigung Aichelberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und kam ohne auf einen Baum zu prallen im Wald zum Stillstand. Eine Polizeistreife der Hundestaffel Pforzheim war wenige Augenblicke später zufällig vor Ort und konnte bei dem unverletzten Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und ihm der Führerschein entzogen wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Rainer Hesse und Jana Holler, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

PvD

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell