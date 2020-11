Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbrecher hat es auf Pakete abgesehen

Horb am NeckarHorb am Neckar (ots)

Auf Pakete hatte es offenbar ein Einbrecher abgesehen, der am frühen Donnerstagmorgen in den Zustellstützpunkt eines Logistikunternehmens in Horb eingedrungen ist.

Der Unbekannte verschaffte sich wohl zwischen 5:00 und 5:15 Uhr gewaltsam Zutritt in das Objekt in der Pappelstraße. Dort öffnete er mehrere Pakete und durchwühlte sie, bevor er wieder flüchtete. Ob letztlich etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, es liegen Hinweise darauf vor, dass der Einbrecher bei seiner Tat gestört wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 1,7 bis 1,8 Meter großen Mann, der mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet war.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

