Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Alleinbeteiligt: Radfahrer nach Sturz verletzt

GechingenGechingen (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwochvormittag gegen 11:50 Uhr in der Bergwaldsteige auf Höhe des Ortsschilds in Gechingen. Grund hierfür war wohl, dass er am Gefälle zu stark bremste und dadurch zu Fall kam.

Der Radfahrer wurde schwerverletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

