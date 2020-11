Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher dringt in Betrieb ein und hinterlässt Sachschaden

MühlackerMühlacker (ots)

Kein Diebesgut, aber einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro hinterließ in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbrecher an einem Firmengebäude in Mühlacker-Lienzingen.

In der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr, gelangte ein Unbekannter über ein Fenster ins Innere des in der Schelmenwaldstraße ansässigen Betriebs. Dort hebelte er eine Tür auf und durchsuchte einen Rollcontainer. Nach den ersten Ermittlungen wurde hierbei nichts entwendet.

