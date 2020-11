Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 18-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

FreudenstadtFreudenstadt (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen ein 18 Jahre alter Kradfahrer, als er auf der Bundesstraße 294 mit einem Reh zusammenstieß. Der junge Mann war gegen 06.55 Uhr auf der Bundesstraße von Besenfeld in Richtung Freudenstadt unterwegs. Als ihm plötzlich ein Rehbock vor die Maschine auf die Fahrbahn sprang, kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 18-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde durch Rettungsdienste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Um das verendete Reh kümmerte sich ein Jagdpächter.

