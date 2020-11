POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbrecher dringen in Firma ein

Polizeipräsidium Pforzheim

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Firma in Eisingen eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Weberstraße. Ziel der Täter war offensichtlich in den Räumlichkeiten befindliches Metall, wobei noch keine Angaben über das genaue Stehlgut vorliegen.

Von einem der Einbrecher ist eine Beschreibung bekannt. Danach handelt es sich bei ihm um einen schlanken Mann, der mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose bekleidet war und eine ausländische Sprache gesprochen hat.

Der Polizeiposten in Königsbach-Stein hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich entweder dort unter der Rufnummer 07232 311700 oder beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

