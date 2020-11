Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall auf der Autobahn: 72-Jährige schwer verletzt

PforzheimPforzheim (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Autobahn A 8 bei Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 72-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde.

Ein ebenfalls 72-jähriger VW-Fahrer war gegen 11:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord in Richtung Stuttgart unterwegs, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. In der Folge fuhr ein 23-jähriger Audifahrer, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand, auf den VW hinten auf. Durch den Unfall erlitt die 72-jährige Beifahrerin im VW schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ebenso in ein Krankenhaus gebracht, blieb laut bisherigen Informationen jedoch unverletzt. Die Autobahn war im betreffenden Bereich für die Dauer der Rettungsmaßnahmen in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

